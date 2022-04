„SexBiosis“ im Eisenherz

× Erweitern Bild: Paul Fraser „Obey“ (Ausschnitt)

Schwule Fetischkunst von Paul Fraser im queeren Buchladen in der Motzstraße – dank male.space.

Im 1978 an den Start gegangenen Buchladen mit Galerie geben sich Stars wie Marc Martin und Ralf König die Ehre, es gibt queere Lesungen, Bücher von Dragqueens wie Barbie Breakout – und auch provokante Ausstellungen wie diese.

Männer, Bärte, Machos, Leder: Paul Fraser, geboren 1971 in Portugal, inszeniert in seiner hier im Eisenherz in Schöneberg ausgestellten Bildreihe „SexBiosis“ gekonnt die erotische Fetischwelt der Community, wir können seine Kunst hier auf uns wirken lassen. Die Vernissage ist am 13. April ab 19 Uhr.

13.4. – 10.5., Paul Fraser „SexBiosis“, Eisenherz, Motzstr. 23, www.prinz-eisenherz.com