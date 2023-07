Shady fordert: „Fight the Cistem“

× Erweitern Fotos: @shadydarling, @harvey.rabid Shady

ShadyDarlingBerlin

Kämpferischer Drag-Punk-Elektro mit einem großen Schuss Dancefloor. Und einer Botschaft, die manche(n) provoziert: „Fight the Cistem“.

Die queere Berliner Lehrer*in Shady präsentiert ihr neues Lied am Samstagabend auf der Hauptbühne des Berliner CSDs. Schriftlich verrät they darüber: „Drag is not a crime. Da ich selbst Lehrer*in an einer Berliner Schule, genderqueer und eine Dragqueen bin, liegt mir das Thema besonders am Herzen. Denn sowohl queere Lehrende und Erziehende als auch queere Kids sind täglichen Problemen ausgesetzt, die das Leben zur Hölle machen können. Darum werde ich den Song veröffentlichen, er soll ein Zeichen des Protests sein: Wer nicht in cis*geschlechtliche und heterosexuelle Muster passt: Let’s fight the Cistem! Wer unser Ally ist: Let’s fight the Cistem! What we need is love!“ Schon einen Tag zuvor kann #mensch es auf allen regulären Streamingplattformen kaufen.

