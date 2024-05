× Erweitern Foto: Oliver Hildebrandt Sharon Brauner & The Goy Boys

Am 1. Juli legt die Berliner Sängerin und Schauspielerin Sharon Brauner ab 20 Uhr in der BjV los. „Lache, wenn Dir nach Weinen ist, tanze, wenn Du auf der Stelle trittst, und singe, wenn Dir die Worte fehlen!“ Das sei eine der Kernaussagen jiddischer Kultur, die Sharon Brauner gekonnt in ein mitreißendes Bühnenprogramm transformiert hat, verrät das Team der Kulturstätte dazu vorab. „Den musikalischen Rahmen setzen The Goy Boys mit coolem Bass und virtuosem Klavier gespielt von Sebastian Vogel und Dominik Franke, rhythmisch begleitet von dem Beatboxer Paul Brenning, der mit seinen Lippen lässig ein Schlagzeug ersetzt.“ Wir sind gespannt. www.bar-jeder-vernunft.de

Wir sind auch auf Instagram: