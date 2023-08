Showblöcke, Sommer, AHA-Open-Air

× Erweitern Foto: M. Rädel Bald ist er vorbei, der Sommer. Also komm(t) zum Terrassenfest!

Foto: M. Rädel Betty BücKse ist gerne hier

Das „AHA-Terrassenfest 2023“ wird am kommenden Samstag ab 14 Uhr die vielfältige LGBTIQ*-Community Berlins beglücken. Geboten werden sollen: „Shows, Open Air und allerlei für Leib und Magen“.

Wie das Team der queeren Institution auf Social Media verrät, wird es familiär und abwechslungsreich: „Auch dieses Jahr laden wir euch wieder ganz herzlich zum AHA-Terrassenfest in die Monumentenstraße ein. In guter Tradition freuen wir uns auf tolle künstlerische Darbietungen, wortgewaltige Auftritte und schillernde Persönlichkeiten, nicht nur auf der Bühne. Der komplette Straßenbereich neben der AHA-Terrasse gehört uns und so zelebrieren wir ein tolles Fest und heißen dich herzlich willkommen. Dieses Jahr erwarten euch nicht nur tolle Showblöcke Open Air, sondern auch eine grandiose Abschlussshow im Innenbereich, die auch nach draußen übertragen wird. Wir sorgen natürlich wieder für lecker Speis und Trank. Ob süß oder herzhaft, ob vegetarisch, tierisch oder vegan – es sollte für alle etwas zu finden sein.“ Wir wünschen viel Spaß!

26.8., „AHA-Terrassenfest 2023“, Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft (AHA-Berlin) e. V., Monumentenstraße 13, S-Bhf. Julius-Leber-Brücke, 14 Uhr, www.aha-berlin.de