Sich etwas Gutes tun

Selbstliebe. Achtsamkeit. So wichtig wie Nächstenliebe, Rücksichtnahme, Kunst und Sex! Und wenn #mensch das noch in einem queeren, also diversen und vielfältigen, Rahmen machen kann, ist alles ganz wunderbar. So wunderbar wie das Angebot vom village.berlin, dem queeren Safe Space an der Kurfürstenstraße.

Besondere Highlights der nächsten Wochen sind das „Queer’d Up Yoga“ jeden Montag im Juni ab 18 Uhr, das Mittwochs-Yoga namens „Yoga for Strength And Fexibility“ ab 20 Uhr und die Kulturveranstaltung Ende Mai namens „instinct performance art #1“.

Dazu verrät Kaey von village.berlin: „Eine Gruppen-Tanzperformance, die sich mit den Themen Gender und Sexualität auseinandersetzt, eine Zusammenarbeit mit dem Performing Arts Festival Berlin“. Am 31.5. und 1.6. jeweils ab 16 Uhr in der Kurfürstenstraße 31.

we are village / village.berlin, Kurfürstenstraße 31 – 32, Berlin, www.village.berlin, www.wearevillage.org