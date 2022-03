Skandinavische Ästhetik von Alvar Aalto

Foto: koti-ahrensburg.com Alvar Aalto

In klassischer Anmut erinnert der Hocker von Artek mit seiner reduzierten Formensprache und dem Einsatz von Holz als Material an Elemente des Bauhausstils. Geometrische Formen wie das runde Sitzstück und die rechtwinkligen Stuhlbeine bilden klare Linien, die zugleich mit Struktur sowie Dynamik den Raum gliedern und beherrschen.

Unter der Verwendung der Farbe Orangerot verkörpert der Hocker zeitlose Gemütlichkeit und tradierte Raffinesse. Der finnische Architekt, Stadtplaner und Möbeldesigner Alvar Aalto entwarf die stapelbare Sitzgelegenheit mit drei Beinen mit dem Titel „60“ im Jahr 1933.

In natürlichen Nuancen oder in Nuss- sowie Honigfarben und Sitzflächen in diversen Tönen gibt es den Schemel bei Koti nordic living & lifestyle in bunter Farbenpracht. Das Furniture Design wurde damit von Aalto geprägt und bildet den Prototypen des Funktionalismus in der Architekturgeschichte von Möbeln. Insbesondere die geschickte Formgebung der Stuhlbeine, gepaart mit einem dünnen Sitzteil, begründet einen Neuanfang, da der scheinbar grazile Hocker schwere Lasten aushalten kann, obwohl er schwerelos wirkt. Dieses markante Charakteristikum durchzieht wie ein roter Faden die Werke des finnischen Künstlers. koti-ahrensburg.com