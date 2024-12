So feiert die queere Community

×

Irrenhouse

„Bei uns gehts relativ traditionell zu. Morgens (24.) gibts ein weihnachtliches Frühstück mit der ganzen Familie und am Nachmittag gehts in die Kirche zum Krippenspiel, dann gehen wir immer zum Friedhof und gedenken derer, die nicht mehr bei uns sind und Weihnachten mit uns feiern können. Anschließend gibt es das Weihnachtsessen im engen Familienkreis. Es ist ein schlesisches Essen, bestehend aus schlesischen Weißwürsten, Karpfen, Sauerkraut, Kartoffelpüree, Brot, Fischsoße und Mohnklöße mit Sahne sowie Trockenobst-Kompott. Dann gibts die Bescherung. Zum Schluss lassen wir den Abend meist mit Whiskey und Zigarre ausklingen. An den Weihnachtsfeiertagen kommt dann die große Familie zusammen zu Wild, Gans und Ente. Ganz zum Schluss rolle ich dann nach Berlin zurück und lege paar extra Sessions im Gymi ein.“ DJ Paderkid