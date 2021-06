So geht das! 💦

× Erweitern Foto: LUSH

Foto: LUSH Die „SHAVED ICE“-Rasiercreme ist unser Tipp für alle, die der Nassrasur frönen. Die Rasiercreme verwöhnt bei der Rasur mit beruhigender Hafermilch; Rosenwasser und Olivenöl lassen den Rasierer besser über die Haut gleiten, reduzieren Rötungen und erhalten die Elastizität der Haut

Müde Augen vom flimmernden Rechner in endlosen Homeoffice-Tagen? Oder trocken-geriebene Augen von zu viel NETFLIX und Stadtluft? Wir haben da etwas für dich!

Und zwar die „Cucumber Eye Pad Augenmaske“ von LUSH. Das queere, nachhaltig arbeitende und (meist) vegane Unternehmen kümmert sich um deine Augenpartie, sodass du wieder den erfrischten Durchblick hast. Die grünen Dinger legt man vor Gebrauch am besten in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach (wenn du hart im Nehmen bist ...), sie sind für den einmaligen Gebrauch gedacht. Wirkstoffe aus Irisch Moos und Gurke möbel dich auf, du kannst dich entspannen, bevor der Terz weitergeht, Pardon, das Leben. Die „Cucumber Eye Pad Augenmaske“ ist ab dem 18. Juni online und in allen LUSH Shops erhältlich.