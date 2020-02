Heldinnen von damals

× Erweitern Queen Kenny bei der „Black Gay Night“ im SO36, Berlin, 1996, Foto: Nihad Nino Pušija

Chayene auf der TEDDY-Gala im SO36, Berlin, 1996, Foto: Nihad Nino Pušija

Im Jahr 2020 scheint es so, als ob Dragqueens überall in der westlichen Welt, westlich-orientierten Welt, akzeptiert sind. Was natürlich nicht so ist.

In den 1990ern hatten sie es aber oft noch viel schwerer, vieles war noch mehr Kampf und Protest als heute in Zeiten von YouTube-Tutorial-Videos und „Queen of Drags“.

Am 19. März eröffnet eine Ausstellung, die genau dieses Jahrzehnt im Fokus hat: „Queens“ von Nihad Nino Pušija im Schwulen Museum. (Post-)migrantisches Nachtleben im Berlin der 1990er-Jahre, Szenen aus dem SO36 und vom TEDDY AWARD. Schön!

Queen Kenny auf der TEDDY-Gala im SO36, Berlin, 1996, Foto: Nihad Nino Pušija

19.3. – 27.7., Queens. Fotografien von Nihad Nino Pušija., Schwules Museum, Lützowstraße 73, 19 Uhr