Landesgartenschau: Beelitzer Spargel und Porzellan

Foto: www.instagram.com/studiozschocke Sören Zschocke

Außergewöhnliche Kreationen von Sören Zschocke in Porzellan. Er ist einer von drei Künstler*innen, die zur #landesgartenschau2022 in der #WunderblutkapelleBeelitz ausstellen.

Vor ungefähr zwei Jahren erzählte der Kreative aus Dresden in blu davon, dass er an Porzellanskulpturen und -Gegenständen für die Gartenschau arbeite.

Nun ist es so weit: Vom 14. April 31. Oktober sind seine Werke neben jenen von Gudrun Gaube und Andreas Böer in der „St. Marien und der St. Nikolai“-Kirche zu sehen. Unter diesen fast an Rokoko-Kitsch erinnernden, farbenfroh und prächtig schillernden kleinen Meisterwerken der Porzellanmanufakturkunst befindet sich – um den Schluss zur Überschrift zu vollziehen – auch eine Figur des wohl berühmtesten Gewächses der 13.000-Seelen-Stadt im Landkreis Potsdam-Mittelmark: Spargel.

➡️ laga-beelitz.de/ / instagram.com/studiozschocke