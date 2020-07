Sonne contra Haut?!

× Erweitern Foto: M. Rädel Sommer, Hitze

Mann Daumen rauf

Body Positivity fängt beim guten Gefühl an, in einer gesunden Haut zu stecken.

Gerade im Sommer sollte man seine Haut besonders pflegen, denn bei hohen Temperaturen und während man in der Schlange vor einem Lebensmittelgeschäft steht, kann die Sonne mit ihren Strahlen mehr als nur verwöhnen, sie kann schaden. Man muss nicht gleich einen Sonnenbrand bekommen, aber unschöne Rötungen und Pigmentflecken können die Folgen sein.

Uns gutgetan haben da die Produkte von Balea, die man bei dm bekommen kann. Zum Beispiel das „Vitamin C Serum“, das Feuchtigkeit spendet und Linien und Fältchen glättet. Oder auch den „Dunkle Flecken Aufheller“, der da hilft, wo es die Haut partiell zu gut meinte mit der Pigmentierung. Günstig und sehr gut!

PS: Wer an sich Härchen entdeckt, die er nicht haben will, etwa an den Ohren oder oberhalb des Bartschattens, der kann für kleines Geld den Gesichtshaarentferner von Balea nutzen.