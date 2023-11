× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse, Herr Croco

Foto: M. Rädel Amy Strong Amy Strong

Ab 22 Uhr kann #mensch sonntags im Connection Spaß haben. „Absolutely Fabulous – The New Queer Sunday Club“ ist aktuell die EINZIGE Party in Berlin, die sonntags Queers zu Klängen von DJs wie Amy Strong, Herrn Croco (Bild oben) und Francis tanzen lässt. Klasse!

Ein kurzer Blick zurück: Seine erste Hochzeit hatte der Klub 1974 als „Chez Romy Haag“ während der ersten Disco-Welle, als dort Stars wie David Bowie, Freddie Mercury und Grace Jones feierten. 1983 verkaufte Klubchefin Romy Haag dann ihren Klub und ebnete damit den Weg für das heutige Connection. Das setzte seit den 1990ern vor allem auf House, Techno und Elektro, verschloss sich aber auch nicht neuen musikalischen Trends, – und ist heute so populär wie einst. www.connection-berlin.de