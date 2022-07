× Erweitern Sony Music wird noch bunter mit EYO!

Regenbogenflagge

„Diversity Matters!“ Eine Aussage, die gerade im Pride Month aus vielen Richtungen zu hören ist. Für das Major-Label Sony Music ist es aber auch ein wichtiger Unternehmenswert und zwar das ganze Jahr. Ein Wert, der viel verspricht und jeden Tag aufs Neue mit Leben gefüllt werden muss.

Martin Staudigl, Vice President People Experience GSA bei Sony Music, hierzu: „Sony Music lebt Diversität. Denn wir wollen so vielfältig sein wie unsere Artists. So bunt wie unsere Audiences. So divers wie alle Musikliebenden. Und LGBTQI+ Diversity ist ein wichtiger Teil davon. Wir wollen als kulturschaffendes Musikunternehmen eine Realität gestalten, in der sich alle LGBTQI+ Talente als sie selbst und diskriminierungsfrei entfalten können. Dazu gehören auch inklusive interne Strukturen und zwar das ganze Jahr.“

Neben der Teilnahme an LGBTQI+ Karrieremessen, internen Weiterbildungsformaten und Führungskräftetrainings im Bereich LGBTQI+ Diversity, war für Sony Music die Gründung der Mitarbeitenden-Initiative „EYO – Embrace Yourself & Others“ Anfang 2022 ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung.

Aus einem Queer Stammtisch heraus entstanden, besteht EYO aus LGBTQI+ Beschäftigten und Allies innerhalb von Sony Music Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Netzwerk EYO will einen Safe(r) Space für queere Beschäftigte bieten, sowohl intern als auch über die Unternehmensgrenzen hinweg aufklären und Vielfalt im ganzen Unternehmen aus der Belegschaft heraus vorantreiben und zelebrieren.

Auf dem Plan von EYO stehen Panel Talks, Events, Info-Posts und Mitwirkung bei Guidelines zu LGBTQI+ Themen, die die Mitarbeitenden-Initiative gemeinsam mit dem People Experience und Communications Team plant und umsetzt. Die Unterstützung von EYO bei der kürzlich stattgefunden Sticks & Stones Karrieremesse sowie bei der Mitgestaltung der Teilnahme von Sony Music beim CSD Berlin 2022 bilden den Startschuss für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.