„Soul of Stonewall Award“ – 2021 und 2022

QTI*BIPOC UNITED

Mit dem alljährlichen „Soul of Stonewall Award“ (SoSA; früher „Zivilcouragepreis“) werden seit 2001 besondere Verdienste um die Gleichstellung und Errungenschaften von Schwulen, Bisexuellen, Lesben, Trans, Inter, Asexuellen sowie queeren und marginalisierten Gruppen gewürdigt. Bekannte queere Preisträger*innen waren zum Beispiel Ralf König, Maren Kroymann und einst auch die gerade in der Kritik stehende Alice Schwarzer.

Für 2021 vergibt der Berliner CSD e. V. in den Kategorien „Widerstand“, „International“ und „Grassroot National“ ** die Auszeichnung nachträglich an drei Mitglieder der LGBTIQ*-Community: an die polnische Aktivistin Monika Tichy, an den australischen Profifußballer Josh Cavallo und an das Kollektiv QTI*BIPOC UNITED. Wir gratulieren! Doch wann wird es so weit sein?

„Die Awards sollen auf dem diesjährigen CSD zusammen mit den auszuzeichnenden Preisträger*innen des Jahres 2022 übergeben werden“ so der Berliner CSD e. V. schriftlich in einer E-Mail an uns. Wir freuen uns drauf! csd-berlin.de

× Erweitern „Ich bin ein Rebell – ich sehe Ungerechtigkeit und schreite ein, stehe auf – leiste Unterstützung und Widerstand. Ich bin so, ich kann von Natur aus nicht anders leben“, so die polnische Aktivistin, die 2022 nachträglich für ihr Wirken ausgezeichnet werden wird

