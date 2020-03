STAHLROHR: „Wir sind ja noch nicht weg vom Fenster“

× Erweitern Foto: M. Rädel Sex Fetisch Porno Streetart Graffiti

Tobias Oertel vom Stahlrohr

Berlin ist bekannt für sein hedonistisches Nachtleben. Doch wie gehen Cruising-Bars mit Corona um? Tobias vom Stahlrohr im Prenzlauer Berg hatte Zeit für uns.

„Ja auch bei uns wird der Betrieb mit diesem Wochenende eingestellt. Die Entscheidung dazu haben wir bereits vor ein paar Tagen getroffen“, so Tobias vom STAHLROHR 2.0 in der Paul-Robeson-Straße am Freitagabend.

„Die Gesundheit unserer Gäste, Mitarbeiter und schlussendlich der gesamten Gesellschaft duldete keinen weiteren Aufschub, auch wenn manch einer sich heute sicher freut, dass noch ein Wochenende raus geschunden werden konnte.“

„Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und handeln, auch wenn uns die Konsequenz vor große unternehmerische Herausforderungen stellt. Denn laufende Betriebsgrundkosten bedeuten für uns nicht nur Einnahmeverluste, sondern spürbares Negativeinkommen. Wir hoffen, unsere Gäste bald wieder gesund und vollzählig bei uns begrüßen zu dürfen, und wünschen ausnahmslos jedem das Beste.“

