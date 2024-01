Stars in Concert: „Thank You for the Music – Die ABBA Story“

Foto: www.stars-in-concert.de

Vom 12. Januar bis zum 3. März 2024 kann #mensch in DEN Popgenuss überhaupt kommen, denn diese Show lässt das schwedische Quartett ABBA in Berlin mit all den Hits wiederauferstehen.

Fast endlos erscheint die Liste der Charterfolge der Künstler*innen aus Skandinavien: „Take a Chance on Me“, „Waterloo“, „Dancing Queen“ oder auch „Super Trouper“, „The Day Before You Came“, „S.O.S.“, „Voulez-Vous“, „Don’t Shut Me Down“ und „Knowing Me, Knowing You“ sind nur einige der Hits.

Diese Show erweckt sie live zum Leben! Denn die hier zu sehenden Künstler*innen schlüpfen mit „beeindruckender Authentizität in die Rolle der vier bekanntesten“ Schwed*innen und lassen durch ihren „Live-Gesang und ihre mitreißende Performance den Eindruck entstehen, ABBA leibhaftig auf der Bühne zu erleben“. www.stars-in-concert.de