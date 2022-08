„Stay With Ukraine“ – die letzte Show

× Erweitern Stay With Ukraine, Fatal Flash

Grafik: Munich Kyiv Queer Spendenkampagne Ukraine

Dragqueen Fatal Flash lädt Anfang September aufs RAW-Gelände nach Friedrichshain-Kreuzberg, um die Menschen in der durch den russischen Angriffskrieg leidenden Ukraine zu helfen.

Via E-Mail erklärt die Dragqueen: „Während unserer Tour fand die Show an 12 Orten in Berlin statt, darunter mehrere Festivals. Ich freue mich sehr, dass mein Publikum sehr herzlich und liebevoll zu mir und den Künstler*innen, die mit mir in dieser Show auftreten, war. Wir organisieren diese letzte Show und jeder, der nicht daran teilgenommen hat, hat die Chance, ein farbenfrohes und strahlendes Event zu sehen. Sing Lieder und tanz zu Hits! Ich habe bereits mit der Arbeit an einer neuen Show begonnen ...“ – wir sind gespannt!

2.9., Stay With Ukraine, Crack Bellmer, Revaler Str. 99, RAW-Gelände, S+U Warschauer Straße, 20 Uhr, www.eventbrite.com/e/stay-with-ukraine-drag-show-fatal-flash, www.crackbellmer.de