Stella deStroy @ „Halloween Masquerade“

× Erweitern Fotos: M. Rädel Stella deStroy, Halloween

Foto: M. Rädel Halloween

Die Dragqueen Stella deStroy zeichnet sich neben Ante Perry bei Bob Youngs Fest anlässlich von Halloween für die Musik verantwortlich. Der Ort ist genial: die ohnehin schon gruselige Schneider-Brauerei im Bötzowviertel.

Erbaut 1891, verfallen dank zweier Weltkriege und der DDR. Aktuell wird sie teilweise behutsam renoviert, geplant sind etwa edle, individuelle Lofts.

Platz für die Klubber*innen bleibt trotzdem, etwa diese Räume, in denen der in den 1990ern populär gewordenen Partyveranstalter Bob Young (siehe GMF) nun einmal mehr seine legendäre Halloween-Party veranstaltet, Los geht es in der Greifswalder Str. 23a drei Tage vor dem christlichen Feiertag Allerheiligen, am 29. Oktober ab 22 Uhr.

29.10., Halloween Masquerade 2022 - Fairy Tale Nightmares by Bob Young & Maskworld, Schneider-Brauerei im Bötzowviertel, Greifswalder Str. 23a, Tram Hufelandstr., 22 Uhr, 18 Euro Eintritt