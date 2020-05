Digital oder auf der Straße: Stellungnahme des Berliner CSD

Motto Logo CSD 2020 Das Mottologo zum 42. CSD in Berlin – Sichtbarkeit als Leitthema

Während der CSD Berlin - Berlin Pride seine Demonstration am 25. Juli hauptsächlich online durchführend wird (mehr zur Kampagne unter diesem Artikel!), planen Veranstalter wie Nasser EL-Ahmad Paraden am 27. Juni. Wie steht der Berliner CSD-Verein zur Durchführung der Demonstration „Berlin CSD Pride: Save Our Community, Save Our Pride“? Hier ist eine Stellungnahme.

„Wir wünschen den Mitstreiter_innen, die diese Demonstration angemeldet haben, bei der Durchführung viel Erfolg. Jedes Zeichen für eine gleichberechtigte Welt ohne Diskriminierung ist gut und wichtig.“, erklärt Vorstandsmitglied Jasmin Semken.

Pride Live Logo Undistance Your Hearts ist das Motto von Pride Live am 25. Juli

Der Tag der Demonstration, der 27. Juni 2020, ist zudem als Tag der damaligen Ereignisse in New York und als Tag, an dem unter anderem in diesem Jahr der digitale Global Pride und der Pride Live Aufmerksamkeit für die Themen der LSBTIQ*-Communitys schaffen werden, gut ausgewählt und steht mit dem Tag des Berliner CSD unter dem Motto „Don’t Hide Your Pride“, dem 25. Juli 2020, nicht in Konkurrenz.

Der Vorstand des Berliner CSD e.V. (Foto) hatte sich aufgrund der Vorgaben durch Corona gegen eine Durchführung des regulären Berliner CSDs entschieden, da die derzeitigen Vorgaben eine solche Großveranstaltung nicht erlauben.

× Erweitern Vorstand CSD Berlin 2020

Neben den zu beachtenden Hygiene- und Abstandsregelungen wollte der Vorstand des Vereins nicht dafür verantwortlich sein, Menschen ablehnen zu müssen, durch deren Teilnahme die erlaubte Personenanzahl überstiegen würde.

Foto: A. Engelke CSD Johan Volny und Freund beim CSD

Stattdessen führt der Berliner CSD e.V. eine neue Version des CSD in Berlin durch. Diese wird in großen Teil digital sein, aber auch richtlinienkonforme analoge Elemente enthalten, um die Sichtbarkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Stadt zu steigern.

Die Kampagne dazu wurde am gestrigen IDAHOBIT offiziell vorgestellt. Den größten Fan-Shop aller Zeiten haben die Macher des Berliner CSD e.V. am 17. Mai 2020 online gestellt, um Gelder für den digitalen Mammut-Event am 25. Juli zu sammeln. HIER geht es direkt zum Shop.