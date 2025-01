Stimmgewaltig und fröhlich: Oshri

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Oshri (rechts) und Flirt

The Shredder und KÖNIGSMANN werden morgen, am 9. Januar, ab 23 Uhr den großen Dancefloor im Lokschuppen auf dem RAW-Gelände beschallen. Beste Beats bei „Chantals House of Shame“!

Eine Show gegen 2 Uhr wird es auch geben, hierfür wurde einmal mehr die international populäre Sängerin Oshri verpflichtet. Und DJ Doris Days (kleines Bild rechts) wird am Cagefloor auflegen – tatsächlich hinter Gittern, geschützt und doch ganz nah bei den Klubbern, die sie mit ihrer wilden Mischung aus Pop und Disco unterhält.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

