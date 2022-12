„Stranger Things“ – Mystery-Wellness

Seit 2016 begeistert diese US-amerikanische Science-Fiction-Mysteryserie weltweit die Zuschauer*innen. Jetzt gibt es die passenden Badebomben! Natürlich von LUSH, den Erfinder*innen der Badebombe (kein Scherz, das Patentamt lügt nicht).

Wählen kannst du aus zwei von der Netflix-Serie inspirierten Badebomben, „D8“ (volle Pulle Pfefferminz) und „The Rift“ (schaut gruselig aus, knistert und blubbert), die #mensch als Duo zusammen kaufen kann. Wie immer vegan und diesmal zudem limitiert!

„Außerdem sind zwei Sammelkarten enthalten, die mit dem ,Dungeons and Dragons'-Spiel aus der Serie kompatibel sind“, so das Team von LUSH. „Wenn sich die Dinge seltsam anfühlen, ist es keine Schande, wegzulaufen – direkt in deine Badewanne. Wirf deinen D8 in das warme Wasser, um zwei farbige Pfade freizusetzen: Wellen von Pfefferminz schärfen deinen Verstand, bevor du dich deinen Feinden stellst. Oder du lässt dich vom würzigen Duft und den flammenfarbenen Wassern von The Rift verführen, wenn es um dich herum knistert, wirbelt und knallt.“ Na, das klingt doch gut! Wir lieben es ...

Über LUSH: Vor 27 Jahren, 1995, wurde das sich für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und queeres Leben einsetzende Kosmetikunternehmen in UK gegründet. Populär wurde unter anderem die „#gayisok“-Kampagne, die sich für die Rechte von LGBTIQ* einsetzte. Viele Produkte sind vegan, alle werden handgefertigt. www.lush.com