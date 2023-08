Padam, padam: „STRAP ON!“ und „BERLINCIGARMEN“

× Erweitern Foto: D81Photos BerlinCigarMen

Padam, padam! Eine Fetisch-Ausstellung bei Eisenherz und ein Fetisch-Kalender für 2024 beglücken die Community diesen Herbst.

Die Premiere des „BERLINCIGARMEN“-Kalenders und der Fotomotive sei am Donnerstag, den 7. September, von 18 bis 21 Uhr in der Galerie DENCKER & SCHNEIDER in der Kalckreuthstraße, so Initiator Olaf Hartmannsgruber von male.space via E-Mail an uns.

Die Bilder stammen alle von D81Photos: „Everyone is sexy“ (so das passende Motto des Studios). Einen Tag zuvor eröffnet die Ausstellung „STRAP ON!“ von Paul Fraser aka Paul of Scotland bei Eisenherz in der Motzstraße 23, diese läuft bis zum 30. September.

8. – 10.9., „POP UP Ausstellung BERLINCIGARMEN Fetish Calendar 2024“, Gallery DENCKER & SCHNEIDER, Kalckreuthstr. 14, U Nollendorfplatz, 15 bis 18 Uhr