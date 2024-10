Strategien der Resilienz – Eberhardt Brucks

× Erweitern Collage / Foto: Eberhardt Brucks und Filmstill Sarnt Utamachote © Anna Unterstab

Expand Portrait Eberhardt Brucks, um 1936 © Schwules Museum

Der biografische Nachlass von Eberhardt Brucks (1917 – 2008), der im Schwulen Museum aufbewahrt wird, ermöglicht uns einen besonderen Einblick auf das Leben eines schwulen Mannes, das in bemerkenswerter Weise von Resilienz geprägt war: der Fähigkeit, schwierige Situationen oder Krisen zu bewältigen und gestärkt daraus hervorzugehen.

Im nationalsozialistischen Berlin, unter der Verfolgung durch den Paragrafen 175 und in der Nachkriegszeit fand Eberhardt immer wieder Schlupflöcher, um seine schwule Identität und Sexualität auszuleben. Eberhardts Strategien der Resilienz beinhalteten spielerische Herangehensweisen und schützten ihn vor den Systemen, machten ihn handlungsfähig, ermöglichten ihm Partnerschaften, körperliche Selbstermächtigung und Räume der Freude.

Diese neue Perspektive auf ein gar nicht so gewöhnliches schwules Leben im 20. Jahrhundert wird in dieser Ausstellung in eine queere Gegenwart verlängert: Vier Positionen von zeitgenössischen Künstler*innen knüpfen an die resilienten Aspekte des Lebens von Eberhardt Brucks an.

17.10. – 28. April 2025, „Strategien der Resilienz – Einblicke in das Leben von Eberhardt Brucks“, Schwules Museum, Lützowstraße 73, www.schwulesmuseum.de

× Erweitern Eberhardt Brucks und Hans-Joachim Pählke auf Sylt, Foto: Eberhardt Brucks 1959 © Schwules Museum

Wir sind auch auf Instagram: