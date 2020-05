StreamOfShame ★ Robin Höhn, Chantal und DJ Menace

× Erweitern Foto: M. Rädel DJ Menace

Foto: M. Rädel Chantal Gitti Michael W. Vor der Corona-Pandemie ging es bei „Chantals House of Shame“ sehr gesellig zu ...

Am Donnerstag kommt man in den Genuss von „Chantals House of Shame“. Natürlich als #StreamOfShame.

Selbstverständlich auch anwesend ist die Diva, die dem Genre der Beschimpfungskunst schon frönte, als Désirée Nick diese Nische noch nicht zu der Ihren gemacht hatte: die Gastgeberin Chantal **.

Angekündigte Künstler sind Sänger Robin Höhn, DJ Menace, Asaf Dolev, Exildiscount sowie die Dragqueen Allucard.

Los geht es am Donnerstag schon um 20 Uhr, den Link zur digitalen Veranstaltung findest du unten. Wichtig zu wissen: Über die Crowdfunding-Plattform Startnext kannst du dem angeschlagenen Klub Suicide Circus, dem aktuellen Heim von „Chantals House of Shame“, helfen und Berliner, queere, Kultur retten.

#StreamOfShame

Foto: M. Rädel Chantal (links) und Sherry Vine

** Über Chantal

Die am 1. März 1963 in Heidelberg geborene Veranstalterin ist eine lebende queere Legende. Losgelegt in Berlin hat Chantal Ende der 1970er fast zeitgleich mit Amanda Lear und Romy Haag – und kennt Letztere natürlich auch persönlich. Nach 17 Jahren Transenstrich startete Chantal 1999 ihre Party „Chantals House of Shame“. Hier begrüßte sie unter anderem schon Sängerin Katy Perry, Dragqueen Conchita Wurst und die Künstlerin Isa Genzken. www.facebook.com/ChantalsHouseofShame