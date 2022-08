SUBLIME: Avantgarde mit Richard Schemmerer

× Erweitern Bild: Richard Schemmerer

Foto: M. Rädel Richard Schemmerer

Bella Recke, Franca und Sandra Grunwald machen gemeinsame Kunst-Sache mit Richard Schemmerer und laden am Samstag zwischen 16 und 22 Uhr ins Niche ein, um dort ihren kreativen Output zu präsentieren.

„The fashion of Art & the Art of fashion, an event to bring awareness“

Es geht vordergründig um Kunst, Mode und Musik, hintergründig aber um „Bewusstsein für die Bedeutung der Kunst für die Gesellschaft und die Auswirkungen, die wir auf die Ökologie des Planeten haben“, so Richard Schemmerer auf Social Media. Über den Künstler: Seine bayerische Herkunft hört man dem am 1957 geborenen Queer immer noch etwas an, obwohl er jahrelang in den USA lebte – und nun in Berlin. Das macht den Schnurrbartmann noch sympathischer! Der Maler und Kurator besticht mit seiner expressiven Kunst und seiner ungleich zurückhaltenderen Art.

27.8., SUBLIME, Niche, Kottbusser Damm 14, 16 – 22 Uhr