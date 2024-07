East End Queers – PSB-Party

× Erweitern Fotos: Parlophone, EMI, M. Rädel „West End Girls“? East End Queers! Nina Queer, Magic Magnus und PomoZ

Pet Shop Boys Chris Lowe und Neil Tennant kommen nach Berlin

Am kommenden Samstag tritt das queere Duo Pet Shop Boys in der Uber Arena in Berlin auf. Ein super Grund für eine anschließende queere Party oder? Und die bringen DJ Magic Magnus und Nina Queer an den Start.

Ab 22 Uhr heizen euch bei der „Rose Kennedy“ unter anderem Dragqueen Amy Strong, DJ Bürger Pe sowie die DJs DOLLHEUER, PomoZ, BIONIC und LA MANTA mit Pop und House ein – und viel, viel „Vintage Dance“ wird auch versprochen. Warum? Nun, es ist die Party nach einem PSB-Konzert, jenem Duo, das seit den 1980ern mit Dance-Pop regelmäßig hoch in den Charts landet (und das mit auch mal politischen Texten zu provozieren weiß). Ihre Hits wie „New York City Boy“, „Love etc.“, „It's a Sin“ und „Go West“ wirst du sicher kennen ...

6.7., „ROSE KENNEDY“, Süss. War gestern., Wühlischstraße 43, 22 Uhr, www.petshopboys.co.uk