Süss. War gestern. – „Rose Kennedy“

× Erweitern Foto: M. Rädel Bürger Pe, Irrenhouse

Expand Foto: M. Rädel Irrenhouse Fabian und „Gloria Game Boyz“-DJ

Dragqueen Nina Queer und DJ Magic Magnus freuen sich, dich am ersten Samstag im März zu begrüßen – und mit Pop und Dance zu beglücken. Ein klasse Start in den Frühlingsmonat März, eine schöne Gelegenheit, mal vom Alltag abzuschalten.

Für die Musikmaschinen angekündigt werden unter anderem die populären Gloria Game Boyz, der sympathische Paul Paillette und der liebenswerte DJ Bürger Pe (Bild oben). In Sachen Musik steht aktuelle Popmusik im Vordergrund, aber immer mit einem ordentlichen Wumms, der auf den Dancefloor des Klubs lockt. Wen wir hier schon trafen? Zum Beispiel Álvaro Soler und auch Mutter Dora eine Schwester der Perpetuellen Indulgenz. „I don't wanna face the world in tears (...) This is the rhythm of the night / The night, oh yeah“ – Klassiker wie dieser von Corona ** werden aber nicht vergessen ...

1.3., „ROSE KENNEDY“, Süss. War gestern., Wühlischstraße 43, 22 Uhr

** Das italienische Dance-Projekt hatte zwischen 1993 und 1999 viele Hits (vor allem in Spanien und Italien), die Frau in den Videos sang übrigens nicht.

