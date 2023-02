Süße 60: Chantal

×

× Erweitern Fotos: M. Rädel Chantals House of Shame

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, 2021 Chantal und Katy Bähm 2021

Seit 1999 beglückt die Veranstalterin, die auch schon zu Kinoehren kam, mit ihrer Party „Chantals House of Shame“. Einst in Heidelberg geboren, legte sie Ende der 1970er, Anfang der 1980er in West-Berlin los, der Rest ist Geschichte und Legende. Der Jetset des „alten Westens“, Prostitution, Disco-Himmel und Acid-House-Inferno, Techno-Boom und Deep-House-Freuden: Die Diva hat alles mitgenommen und der Klubwelt ihren glamourösen Stempel aufgedrückt. Wir gratulieren zum Wiegenfest, das sie am 1. März feiert. Und nicht nur wir von der blu Mediengruppe, auch die VIPs der Berliner LGBTIQ*-Community. *rä

Reingefeiert in den Geburtstag wird am Dienstag im Hafen in der Motzstraße 19 ab ca. 23 Uhr

Foto: M. Rädel Tobias Ecke, Chantal und Thomas Götz von Aust 2018

Thomas Götz von Aust: „Nun bin ich so alt, wie du gewesen bist, als wir uns kennengelernt haben. Und das gibt mir Freude und Frohsinn auf die kommenden Jahre, wenn sie so gelebt werden, wie Chantal es fertigbringt: mit Leidenschaft, mit Neugier, mit Liebe zum Leben. Alles Wunderbare weiterhin zum Geburtstag der (Stief-)Mutter aller verwahrlosten Schwuchteln!“

DJ Divinity: „Alles erdenklich Liebe und Gesundheit zum 60. Geburtstag, Chantal. Du bist das Licht, das uns führt in der Nacht, und gibst uns Kraft für die Seele und das Herz. Ich liebe Dich. DJ Divinity“

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Chantal, M-Attack und mikki_p 2016

Katy Bähm & FJ Francis: „Liebe Chantal, nur mit dir macht ‚Wilde Maus‘ so viel Spaß und nur mit dir schmecken Artischocken so lecker. Danke für deine Freundschaft. Wir wünschen dir alles Gute zu deinem Geburtstag! Katy & Francis“

Gitti Reinhardt: „Liebste Chantal! Alles Gute zu deinem Ehrentag! Vor allem wünsche ich dir Gesundheit und schicke dir ganz viel Liebe! Kuss, Gitti“

DJ Modeopfer aka Camelia: „Liebe Chantal, seit Jahrzehnten bist Du die Königin des gepflegten Donnerstags-Exzesses mit wechselnden Klubs, tollen DJs und der besten Partystimmung. Du bist und bleibst DIE Königin der (Klub-)Nacht! Die besten Glückwünsche!“

Tim Fischer Chantal Denis Fischer Tim Fischer, Chantal, Denis Fischer 2000

Brigitte Skrothum: „Liebe Chantal, alles Gute für Dein neues Jahr, wie schön, dass es Dich gibt. Als ich 1999 nach Berlin kam, gab es das House of Shame, da musste man hin. Für mich bist Du die wahre Queen of Nightlife, bist Berlin an sich. Da ich mit 100 Jahren noch ausgehen will, werde bitte mindestens 110! Love, Bibi“

DJ Jaycap: „Liebe Chantal, so wie du mir alle künstlerischen Freiräume gelassen hast, wünsche ich dir, dass das Leben alle Möglichkeiten, ohne jegliche Steine im Weg, für dich freihält!“

Foto: M. Rädel Nina Queer küsst Chantal 2016

Fixie Fate: „Liebe Chantal, unser aller Mutter! Du bist eine Institution des queeren Berliner Nachtlebens. Du warst für mich da, wenn es mir schlecht ging, hast mir als Erste eine Bühne gegeben und mich auflegen lassen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich dich liebe und achte! Ich blicke immer zu Dir auf! Alles Gute und Danke!“

Lars Deike: „Chantal, Happy Birthday! Danke dass es dich gibt! Ohne dich wäre alles grau, trist, langweilig, zu leise! Du bist für mich und sicher auch viele anderen ein wichtiger Anker und eine leuchtende Boje in einem so wilden Lebens-Ozean. Wir umarmen dich und wünschen dir noch unzählige Tauchgänge! Love you! Lars“

Foto: HT Chantal und Gloria 2001

DJ Tonpfleger: „Liebe Chantal, große Schnauze UND großes Herz! Du bist und bleibst die unangefochtene Nummer EINS der Berliner Szene. Allet Jute, wa?!“

Ellie Caballé: „Liebe Chantal, Du bist nicht nur eine große Ikone des Berliner Nachtlebens, sondern auch eine der herzlichsten Gastgeberinnen überhaupt! Deswegen wünsche ich Dir alles erdenklich Gute für die Zukunft und noch unzählige unvergessliche Momente im House of Shame! Deine Ellie“

Nina Queer: „Chantal war meine Entdeckerin und ist zu einer meiner besten Freundinnen geworden. Ich mag ihr aufrechtes und ehrliches Wesen und wünsche ihr jetzt und für immer nur das Beste. Nichts Geringeres hat sie verdient.“

Betty BücKse: „Liebe Chantal, Thursday sollte endlich in Chantal umbenannt werden. Auf die nächsten 100 Jahre!“Doris Disse: „Liebste Chantalle, meine herzhaftesten Glückwünsche zu deinem soundsovielten Geburtstag! Wenn du so weiter machst, gibts vielleicht mal eine Kathedrale of Shame deluxe. You never know! Bleib gesund! Deine Tante Doris.“

Foto: M. Rädel Chantal beim Zungenkuss mit Kaey 2019

Sylvio.B: „Dear Chantal, I wish you a very happy birthday! May all your wildest dreams come true.“

Tante Renate: „Liebe Chantal, von Tante Renate und mir die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag. Wir hoffen, Du bist bald wieder fit!“

Amy Strong: „Liebste Chantal, liebste Königin der Donnerstagnacht. Zu deinem Geburtstag schicke ich dir die herzlichsten Grüße und die größte Umarmung Berlins. Möge die Gesundheit stets an deiner Seite sein und viele tolle Augenblicke im kommenden Lebensjahr auf dich warten. 1000 Küsse! Deine Amy!“

Tobias Ecke: „Liebe Mutti, zu deinem Geburtstag wünsche ich Dir alles erdenklich Gute und dass Du so bleibst, wie du bist. Ich freue mich auf alles, was wir noch zusammen erleben!“ www.facebook.com/ChantalsHouseofShame, www.instagram.com/chantalshouseofshame