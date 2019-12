Süßes und Romantisches

× Erweitern Foto: xamax Sugarclan

Foto: xamax Sugarclan

VERLOSUNG

Süßes gibt es bei Sugarclan in der Grünberger Straße im Friedrichshain. Hier bekommt man eine sehr, sehr leckere und große Auswahl an Berliner Pfannkuchen meist süß, es sind aber auch herzhafte Varianten angedacht. Wir verlosen auf www.blu.fm/blu/essen-trinken drei Gutscheine für pralle Boxen von Sugarclan, in einer Box sind vier große oder sechs kleine Berliner.

Foto: CAVALLUNA

CAVALLUNA

Die edlen Rösser sind wieder unterwegs! „CAVALLUNA – Legende der Wüste“ startete Ende Oktober und wird am Wochenende 11. und 12. Januar in der Mercedes-Benz Arena in Berlin gastieren.

„Legende der Wüste“ erzählt die Geschichte der Wüstenprinzessin Samira, die zur Königin gekrönt werden soll. Die Zeremonie wird jedoch von ihrem bösartigen Cousin Abdul vereitelt – ein aufregendes Abenteuer um den Kampf zwischen Gut und Böse beginnt! 59 Pferde, ihre Reiter und ein internationales Tanz-Ensemble garantieren ein Erlebnis der Extraklasse. Dabei dürfen die waghalsigen Trickreiter der Hasta Luego Academy ebenso wenig fehlen wie die Equipen der klassischen Dressur um Luis Valença und Filipe Fernandes, die Esel von Comedy-Talent Laurent Jahan oder der Künstler Bartolo Messina.

www.cavalluna.com