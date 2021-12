Genuss zum Jahresende!

× Erweitern Foto: xamax Die lieben Lebensmittel!

Foto: xamax berliner pfannkuchen Nach dem Fest ist vor dem Fest! Zum Jahresende gibt es wieder die flotten Bälle mit Champagnerfüllung

Berliner mit Bratapfelfüllung und Vanillesauce oder Spekulatius mit Orange ... Es ist einfach so: Die abends am 24.12. beginnende Weihnachtszeit ist Schlemmerzeit. Und das queere Team von Sugarclan steht sogar noch am 24. Dezember bis 15 Uhr in der Backstube, um zu verwöhnen.

„Wir backen selbst, wir machen die Füllungen selbst und wir essen unsere Berliner selbst gern", verrät Britta von Sugarclan lächelnd in dem vintagegeküssten Laden in der Grünberger Straße im Friedrichshain, den sie zusammen mit ihrer Partnerin und weiteren Mitarbeitern führt. Hier bekommt man eine sehr, sehr leckere und große Auswahl an Berlinern, meist süß, es sind aber auch herzhafte Varianten im Angebot.

Alles wird täglich frisch gebacken und gefüllt, wer seine Freunde oder Mitarbeiter verwöhnen will, der kann (sollte auch, die leckeren Dinger sind schnell verkauft!) vorbestellen. Auch in Sachen Umwelt punktet das junge Unternehmen: „Wir arbeiten viel mit regionalen Produzenten zusammen und achten auf Nachhaltigkeit.“ Das hört nicht auf beim Geschirr. Wer den Kaffee to go braucht, der bekommt die umweltfreundlichste Variante der Papierbecher, die es gibt.

Sugarclan – Berliner aka Pfannkuchen, Grünberger Straße 85, U Samariterstraße, sugarclan.de