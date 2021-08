★ Richie war da, Jade legt los

× Erweitern Fotos: M. Rädel Chantals House of Shame Chantal (links) freut sich auf Jade Pearl Baker

Sicherlich, hoffentlich noch bis in den Oktober hinein soll „Chantals House of Shame“ im Suicide Circus auf dem RAW-Gelände für die Klubber seine Pforten öffnen dürfen – dann muss man abwarten, wie sich die Corona-Lage entwickelt.

Nachdem letzte Woche die queere Klublegende Richie Rich (ein originales Klub Kid aus den 1990ern, bekannt von der New Yorker Fashion Week und aus dem Film „Party Monster“) begeisterte, ist für das nächste Mal Sängerin Jade Pearl Baker angekündigt.

Ein Star in ganz anderen Genres! Jazz, Diven, Glamour und die Klassiker der Musik des 20. Jahrhunderts stehen bei ihr hoch im Kurs – und das setzt sie mit viel Berliner Schnauze und nicht weniger Charme auch um. Kennen wirst du Jade aus dem BKA Theater in Kreuzberg, dem SchwuZ in Neukölln oder natürlich aus dem Fernsehen, denn hier war die queere Sängerin bei „The Voice of Germany“ dabei.

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 21 Uhr