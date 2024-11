Sven Ratzke: „We Could Be Heroes“

× Erweitern Foto: Alek Bruessing

Expand Foto: Warner Music David Bowie Avantgarde-Künstler, Popstar, Schauspieler, Stil-Ikone – der bisexuelle David Bowie (8.1.1947 – 10.1.2016) prägte die Popmusik wie kaum ein*e andere*r

Am 21. November wird uns der Niederländer mit dem Berliner Namen in der Bar jeder Vernunft neue Songs aus seinem Bowie-Repertoire vorstellen.

Mit seinen fabelhaften Shows voller Spektakel, Kunst und fesselnder Musik sorgt Sänger und Entertainer Sven Ratzke weltweit für Furore. Jetzt kehrt er mit „We Could Be Heroes“ in limitierter Auflage, mit neuen Songs und Arrangements, zurück nach Berlin. Es gibt kaum einen anderen Künstler, der David Bowie so nahekommt, wie Sven Ratzke. Höchstpersönlich erteilte Bowie ihm die Zustimmung, sich mit seinem Gesamtwerk zu befassen. Erneut wagt sich Ratzke in das Universum dieser Legende. www.bar-jeder-vernunft.de

