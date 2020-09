Tag der Deutschen Einheit: Das SchwuZ streamt

× Erweitern SchwuZ

Das SchwuZ in Neukölln entstand 1977 in West-Berlin. Es ist im Laufe der Jahrzehnte zu einem Schmelztigel der queeren Szene geworden, Joop, Gaultier, Blondie, Erasure, alle kamen. Und 2020 Corona.

Das SchwuZ kann durchaus als gelebte Utopie der Toleranz und Gleichberechtigung gesehen werden, der Klub war weit mehr als „nur“ eine Amüsieradresse. Er war Safe Space, Arbeitsplatz, Familie und Community.

Seit März sind die Türen geschlossen, mit Streaming-Events wie diesem stemmt sich das Team aber gegen die Probleme, die die Pandemie verursacht.

Am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, wird ab 18 Uhr (Einlass) mit Künstlern wie Anna Klatsche, Caramel Mafia und THE ICONIC HOUSE OF SAINT LAURENT queere Einheit, Community, gefeiert. Es gibt auch limitiert Karten für den Klubbesuch zu kaufen!

