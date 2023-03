„Talk with Fatal“ – queere Sichtbarkeit

× Erweitern Foto: M. Rädel Fatal Flash

Jedes Jahr zeichnet der Berliner CSD e.V. seit 2001 Personen oder Organisationen mit dem Soul of Stonewall Award (früher „Zivilcouragepreis“) aus. Berühmte Preisträger*innen sind zum Beispiel Ralf König, Maren Kroymann und einst auch Alice Schwarzer

Die aktivistische Dragqueen Fatal Flash startete unlängst eine Talkshow in der AHA-Berlin, die auf YouTube übertragen wird.

Hier spricht sie mit wichtigen Queers, etwa Polizeihauptkommissar Michael Späth, Ansprechperson für die LGBTIQ*-Community der Polizei Berlin, oder auch mit populären Gesichtern der LGBTIQ*-Community.

Am 5. April wird Fatal Flash ab 19:30 Uhr den Stylisten, Kostümbildner und LGBTIQ*-Aktivisten, der 2022 mit dem „Soul of Stonewall Award“ ausgezeichnet wurde, Frank Wilde begrüßen. Laut Jurassica Parka „der allerallerschwulste Mann Berlins“ und zudem ein Star in der Ukraine. Wir sind gespannt. Vorab gibt es das Video mit Polizeihauptkommissar Michael Späth. Über die Talkmasterin Fatal Flash: Die aus Russland kommende Wahl-Berliner Dragqueen ist glamouröser Star und queere Aktivistin zugleich. Geboren wurde Fatal Flash am 1. Mai 1997, seit 2019 lebt they in Berlin. thelgbtlife.de