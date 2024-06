Tama Sumo live im Berghain

× Erweitern Foto: M. Rädel

Expand Foto: BBE musclecars

Im SchwuZ, im SO36, im Tresor, Tama Sumo kam und kommt rum in der Klubwelt und liefert auch immer erstklassig ab. Das wird sie auch am 21. Juni bei „Your Love x Coloring Lessons“ in der Panorama Bar des Berghain am Wriezener Bahnhof.

Los geht es bei „Your Love x Coloring Lessons“ um 22 Uhr, angekündigt werden zudem Antal, Lakuti und musclecars (Brendan Weems und Craig Handfield aus New York), die dort ihr neues Album „Sugar Honey Iced Tea!“ präsentieren. Es kann also auch House, Disco und Soul zu hören geben! Zumindest eingestreut ... www.berghain.berlin

Mehr Musik- und Kulturtipps, Interviews und Features findest du hier: www.maenner.media/kultur

Wir sind auch auf Instagram: