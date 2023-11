Tamyo Leonard in der Galerie 100

× Erweitern Bilder: @tamyoleonard Links: „Supranaturalistische Vision“ 1997, rechts: „George“ 2017

Foto: M. Rädel Lichtenberg, queer Sommer wie Winter queer: Lichtenberg

Kräftige Farben, pralle Emotionen. Aber auch sinnliche Momente und immer eine ganz besondere Stimmung: Die Malerei von Tamyo Leonard ist Anfang des Jahres 2024 in Lichtenberg zu erleben.

Denn der Berliner Künstler Tamyo Leonard präsentiert ab dem 11. Januar 2024 seine Kunst in der Galerie 100 (Konrad-Wolf-Straße 99). Bis zum 18. Februar kann #mensch hier in seine bunten Bildwelten eintauchen. Bei der Vernissage am 10. Januar wird ab 19 Uhr sogar noch mehr geboten: Es gibt Gesang von Barbara Ehwald, der von Timur Enikeev am Klavier begleitet wird. www.kultur-in-lichtenberg.de