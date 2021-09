Jacky-Oh und beste Tracks

Tanz und Techno haben in Berlin eine lange Geschichte

Frischluft en masse, Beats, die antreiben und viele Klubber, die mal im Tageslicht zeigen können, wie sie sonst auf Raves und zu Hause vorm Spiegel zur Tanzmusik abgehen.

Die „TANZDEMO“ ist – der Name verrät es – eine Demonstration der Lebensfreude vieler Liebhaber der elektronischen Musik, nicht mehr und nicht weniger, legal und unter freiem Himmel. Mit dabei ist auch Dragqueen Jacky-Oh Weinhaus von Travestie für Deutschland. Wenn ihr euch jetzt noch an die immer noch notwendigen Maßnahmen und Bestimmungen zur Bekämpfung der andauernden Corona-Pandemie haltet, wird das ein großer Spaß! Los geht es ab 15 Uhr am U-Bahnhof Frankfurter Tor. www.kollektiv-kirsch.de