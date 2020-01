Tape Modern neben dem #Berghain

× Erweitern Foto: www.facebook.com/niklas.goldbach Niklas Goldbach

Foto: M. Rädel Berghain Tape Modern #27 findet in der Halle neben dem Berghain (Bild) statt

Kuratiert von Amir Fattal, Uli Margulies und Jonathan Margulies öffnen sich am 8. Februar die Türen von „Tape Modern #27“, jener queeren Kunstschau mit besten Verbindungen zum „Horse Meat Disco“-Kosmos.

Gestartet hatte die Kunstreihe 2008, damals noch im Klub Tape nahe des Hauptbahnhofs, oft in direkter Verbindung zur „Horse Meat Disco“ danach (in den angrenzenden Räumen). Nach langer Pause (8 Jahre!) kehrt man nun zurück, an neuer Stelle neben dem Berghain. Ab 19 Uhr hat man am 8. Februar die Chance, Werke von kreativen Avantgardisten wie Peter Weltz, Jana Müller, Alexej Meschtschanow, Roey Haifetz sowie Niklas Goldbach und Michelle Jezierski zu erleben. Am 9. Februar ist die Kunst zwischen 12 und 19 Uhr zu genießen.

Tape Modern #27

„Für unsere Wiedersehensausstellung haben wir Künstler eingeladen, die in der Vergangenheit mit Tape Modern (oder Tape Club & The Prop House) zusammengearbeitet haben, entweder als Künstler, Interpreten, Kuratoren oder Mitarbeiter, um Werke ihrer Wahl auszustellen“, verrät das Kuratoren-Team dazu.

In der Zukunft soll es dort auch weitergehen, so die Pläne. Wir sind sehr gespannt!

Tape Modern #27: 8.2., 19 – 2 Uhr, 9.2., 12 – 19 Uhr, Am Wriezener Karree 15, S-Bahnhof Ostbahnhof