„TARTUFFE“ von Molière

Stefan Jürgens („RTL Samstag Nacht“, „tatort“, „SOKO WIEN“ u. a.) spielt Tartuffe, den Titelhelden einer von Molières berühmtesten Komödien.

Familienvater Orgon hat ihn sich als Guru erkoren, als weisen Ratgeber, als Leitstern in allen Lebenslagen, und Tartuffe versteht es mit Geschick und Tücke seine Vormachtstellung radikal auszubauen und sich Orgon gefügig zu machen. Kann Orgons Familie all ihre Energie und all ihren Witz bündeln, um den listigen Manipulator, der ihre gesamte Lebensgrundlage bedroht, unschädlich zu machen?