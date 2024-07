Die Schönsten von Neukölln

× Erweitern Foto: M. Rädel Mehr Features dieser Art findest du hier: www.instagram.com/blu_germany

Expand Foto: M. Rädel Rosa von Praunheim ehrte Juwelia schon in seinem Film „Überleben in Neukölln“

Angelehnt ist diese Überschrift an einen der Evergreens von Gastgeberin Juwelia (kleines Bild rechts): „Ich bin die schönste Frau von Berlin“.

Ende Juli steht aber auch die glamouröse Tatjana Berlin (Bild oben) im Zentrum des queeren Vergnügens. Ab 20 Uhr ist die Diva mit ihrer Show „Tatjana ist Mae West – fast!“ am 26. Juli in DER Neuköllner Kultadresse, einer sympathischen Mischung aus Galerie, Kneipe und Konzertadresse, in der Galerie Studio St St in der Sanderstraße 26 zu erleben. Erwarten können wir im Reich der „Lady-Lyrikerin“ und Malerin Juwelia eine kunterbunte Travestieshow mit Gesang, Gespräch und Getränken, die auf Spendenbasis bezahlt werden. Juwelias Kosmos muss einmal erlebt werden!