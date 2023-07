Techno Toni & „Internationalistische Queer Pride“

× Erweitern Foto: M. Rädel

Bild: @iqpberlin, @patuparia, @el.boum Internationalistische Queer Pride Berlin „Wir sind uns bewusst, dass die Tatsache, dass wir uns im Zentrum der imperialistischen Macht befinden, mit der Verantwortung einhergeht, Veränderungen und Wandel sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene zu bewirken und aktuelle Widerstandskämpfe zu unterstützen.“ iqpberlin.org/de/politisches-manifest

Alljährlich gedenkt die Szene im Sommer mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den queeren Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York.

In Berlin gibt es traditionell zwei CSD-Paraden. Und unzählige Partys (die findest du nach und nach und bereits schon hier)!

Techno Toni und DJ David Zikarsky sind zwei von einer illustren Runde an Musikmischer*innen der LGBTIQ*-Underground-Szene Berlins, die am 22. Juli nach der Parade dazu einladen, mit ihnen bei der „HOMO NATION“ zu feiern. Ebenfalls mit dabei sind DJ Annemieke van de Neuck,, Marc Moeller, DAZA und Kaminka Merel. 22.7., „HOMO NATION – CSD AFTER SHOW PARTY“, Anomalie Art Club , Storkower Str. 123, S Storkower Straße, 22 Uhr

Und auch in Sachen Parade kannst du es ganz anders machen als die meisten Queers an diesem Tag. Denn am 22. Juli startet am Hermannplatz um 17 Uhr der „Internationalistische Queer Pride Berlin“, der dann über den Kottbusser Damm zum Kottbusser Tor zieht, dann die Adalbert- und die Oranienstraße verzaubert, bevor er am Oranienplatz endet. #HappyPride!