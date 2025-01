„TEDDY AWARD“ – Queerer Filmpreis an der Volksbühne

× Erweitern Foto: M. Rädel Volksbühne, Berlin

Im SchwuZ (Rollbergstr. 26) wird es am 6. Februar ab 20 Uhr eine Einführung in die queeren Filme der Berlinale geben. Hier gilt: Eintritt gegen freiwillige Spende für die SchwuZ Queer Stiftung. Und: Die Einführung findet in englischer Sprache statt.

Die 75. Internationalen Filmfestspiele Berlin erfreuen vom 13. – 23. Februar wieder alle Filmfans. Und der Teddy Award, der queere Filmpreis, wird auch wieder im Rahmen der Berlinale vergeben werden.

Die 39. „TEDDY AWARDs“ werden wie auch die Jahre zuvor in einer glamourösen Preisverleihung an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Patz in Mitte verliehen, am 21. Februar wird es so weit sein. „Filme aus allen Sektionen der Internationalen Filmfestspiele Berlin – die meisten davon Welturaufführungen und internationale Premieren – konkurrieren jedes Jahr um die TEDDY AWARDs. Der TEDDY AWARD wird in den Kategorien bester Spielfilm, bester Dokumentar / Essayfilm, bester Kurzfilm und TEDDY Jury Award sowie als Special TEDDY AWARD für die künstlerische Lebensleistung an herausragende Persönlichkeiten vergeben“, wird auf der Homepage zum Filmpreis verraten. „Er ist der älteste und bedeutendste queere Filmpreis der Welt, der Filmen und Personen zugutekommt, die Themen zur gesellschaftlichen Vielfalt kommunizieren und einen Beitrag für mehr Toleranz, Akzeptanz, Solidarität und Gleichstellung in der Gesellschaft leisten.“ Das unterstützen wir sehr gerne, denn Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community ist wichtig!

Im SchwuZ (Rollbergstr. 26) wird es am zuvor schon, am 6. Februar ab 20 Uhr, eine Einführung in die queeren Filme der Berlinale geben. Hier gilt: Eintritt gegen freiwillige Spende für die „SchwuZ Queer Stiftung“. Und: Diese Einführung findet in englischer Sprache statt. www.teddyaward.tv

