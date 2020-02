Queere Filmkunst in der Volksbühne

× Erweitern Foto: xamax Wieland Speck

Foto: M. Rädel Volksbühne Foto: M. Rädel

Zum 34. Mal wird DER queere Filmpreis in verschiedenen Kategorien vergeben, am 28. Februar in Berlin-Mitte.

Los geht es in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz um 19 Uhr mit dem Empfang des Förderverein Teddy e.V., ab 21 Uhr werden dann die Bären an queere Kulturschaffende übergeben. Und ab 23:30 Uhr kann dann in drei Klubräumen gefeiert werden ...

TEDDY AWARD

„Der TEDDY AWARD ist seit 1987 die Leitveranstaltung für die schwul-lesbischen Filmfestivals der Welt. Mehr als 120 Festivalleiter aus allen Teilen der Welt treffen sich (...) in Berlin zum ‚Programmers Meeting‘ (...) Viele der beim Programmers Meeting vertretenen Festivals finden in ihren Ländern unter großen Repressalien statt. Der TEDDY AWARD nimmt sich dieser Probleme an und versucht diese Festivals zu unterstützen und zu beschützen.“

Die Reihe der Preisträger reicht von internationalen Star-Regisseuren wie Pedro Almodóvar und Derek Jarman bis hin zu internationalen Leinwandstars wie Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton. Wen wir hier sonst noch trafen? Amanda Lear, Gloria Viagra, Wieland Speck, Sheila Wolf, Nina Queer, Ades Zabel, Biggy van Blond, Tim Lienhard und auch Margot Schlönzke zum Beispiel. www.teddyaward.tv