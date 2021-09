× Erweitern Foto: M. Rädel Amy Strong

Tempelhofer Freiheit – QueerZ mit Amy Die Berliner AIDS-Hilfe, Dragqueen Ocean und man*Check machen auch mit

Mitten in Neukölln auf dem Tempelhofer Feld findet am 18. September auf dem Outdoor-Gelände „Kinderwelt am Feld“ vom Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Berlin-Brandenburg in enger Kooperation mit dem SchwuZ ein abwechslungsreiches Programm mit Workshops, Sport und einer großen Bühnenshow für queere Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren statt. Die Moderation übernimmt Amy Strong.

Die jungen Queers können unter anderem auf Selbstverteidigung lernen, einen Street-Art-Kurs besuchen, boxen und an einem Workshop zum Thema Hassrede teilnehmen.

„Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die queeren Jugendlichen können sich gern alles anschauen und auch überall spontan ‚reinschnuppern‘“, so Thomas Schwarz, Projektleiter für den Bereich Aufklärung beim LSVD Berlin-Brandenburg. „Wir bieten neben der Möglichkeit, andere queere Jugendliche kennenzulernen, auch dieses Mal wieder zahlreiche Schnupperworkshops an“, so Thomas.

18.9., QueerZ – ein Fest für queere Jugendliche, Kinderwelt am Feld, Oderstr. 174, direkt am Tempelhofer Feld, U Leinestraße, 14 Uhr