Terry Rileys „In C“ – Sasha Waltz & Guests

× Erweitern Foto: Yanina Isla „In C“ – Sasha Waltz & Guests – Terry Riley

Farbenfroh im Winter! Am Freitag feiert man im radialsystem um 20 Uhr die Premiere des 1964 geschriebenen Stücks – mit Musik der „Bang on a Can All-Stars“ aus New York.

Ein wahrlich ungewöhnliches Tanzstück, das hier im radialsystem in der Holzmarktstraße 33 performt werden wird, besteht es doch ursprünglich aus 53 nummerierten musikalischen Phrasen und lässt viel Raum für Variationen ... Das in den „Swinging Sixties“ komponierte Werk wurde für eine beliebige Zahl unspezifizierter Aufführender komponiert, in der Bearbeitung von Sasha Waltz & Guests hatte es bereits digital im März seine Premiere, jetzt kann man es endlich live erleben. Selbstverständlich werdenalle notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie beachtet, es gilt 2G+. www.radialsystem.de