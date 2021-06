Es duftet nach Zimtschnecken

× Erweitern Foto: M. Rädel TERZ Berlin Neukölln kann auch romantisch-dörflich

Foto: M. Rädel TERZ Berlin Die Fläche ist nicht ohne Grund eingezäunt, hier entsteht eine Wildblumenwiese

Mit dem TERZ Berlin befindet sich endlich wieder ein Café am wunderschönen Herrfurthplatz. Direkt auf der Kircheninsel und mit dem schönen Gottesbau verbunden kann man hier mitten in Neukölln etwas dörfliche Entspannung und queeres Leben genießen.

Neukölln, Stadtteil der Hipster, der Künstler, der Anarchisten und Revoluzzer. Multikulturell, gentrifiziert, aber auch immer noch ein ehrliches Stück Berlin. Samstags lockt hier in diesem Schmelztiegel ein naturnaher Wochenmarkt mit allerlei Leckereien (auch aus Süddeutschland), Mittwoch bis Sonntag aber auch das TERZ Berlin mit zum Beispiel Sauerteig-Zimtschnecken, Buchweizensalat und Rhabarber-Joghurt-Kuchen.

„Wir beziehen unsere Grundzutaten regional und saisonal – wo immer es möglich ist. Daraus stellen wir unsere Brote, Kuchen und Säfte selbst her, denn wir wollen selbst backen, kochen und produzieren, was wir verkaufen. So pflegen wir engen Kontakt zu lokalen Produzent- und Lieferant*innen und wissen dadurch, wo unsere Produkte herkommen“, so das Team. „Unsere Küche versteht sich als zeitgenössisches Bistro. Mal nehmen wir uns Klassiker vor, mal erfinden wir Gerichte. Erst wenn eine Idee wirklich ausgearbeitet ist, landet sie auf dem Teller. Mit gleicher Aufmerksamkeit widmen wir uns auch unserem Getränkeangebot: Unsere Barista-Crew hat den Kaffee perfekt auf unsere Maschine abgestimmt und wartet mit frischen, kalt gepressten Säften auf.“ Neukölln ist um eine schöne kulinarische Adresse reicher, die Preise sind fair, die Lage wunderbar, das Essen und die Getränke ein Genuss. Unbedingt besuchen, wenn in Neukölln!

TERZ Berlin, Herrfurthplatz 14, U Boddinstraße, Mi + Do 8 – 22 Uhr, Fr 8 – 23 Uhr, Sa 9 – 23 Uhr, So 9 – 22 Uhr, www.terz.berlin