ABGESAGT: „Testosterone“ @ Gretchen

Tom of Finland Tom of Finland: Seine Kunst begeistert auch 2024, das Bild ist aus einem ToF-Buch von www.taschen.com

Das Jahr 2024 hätte mit einem spaßigen Paukenschlag für die Berliner Fetisch-Community, mit einer Lederparty im Kreuzberger Klub Gretchen, beginnen sollen. Doch diese Veranstaltung wurde abgesagt.

Heute hätte es wie immer schon um 22 Uhr losgehen sollen, einen Dresscode gab es auch: Uniformen, Leder, Jeans und kerlige Stiefel. Eben fast alles, was Tom of Finland erotisch gefunden hat am Cis-Mann. Sport-Outfits zählen nicht dazu, wie auf Social Media verraten wurde. Eines der Highlights für die dortige Community wäre unter anderem das „Live Bootblacking“ gewesen ... Pustekuchen, nix ist! Warum diese Veranstaltung von male.space so kurzfristig abgesagt wurde, war bisher nicht zu erfahren.

5.1., „Testosterone“, Gretchen, Obentrautstraße 19 – 19, U Mehringdamm, 22 Uhr