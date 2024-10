„The Art of the Brick Experience“ gastiert in Berlin

× Erweitern Foto: Paul Neiman Lego - The Art of the Brick Über eine Million LEGO-Steine wurden von Nathan Sawaya zu mehr als 90 Skulpturen verarbeitet

Expand Foto: M. Rädel Berlin Berlin weiß mit Ausstellungen wie dieser zu begeistern

Eine fürwahr ungewöhnliche Ausstellung! Denn hier ist die Kunst, über 100 Skulpturen, darunter Neuinterpretationen weltberühmter Kunstwerke wie Michelangelos David, Van Goghs Sternennacht und Da Vincis Mona Lisa, aus LEGO-Steinen gefertigt. Du hast richtig gelesen: aus LEGO.

Das Spielzeug, das die meisten mit ihrer Kindheit verbinden, ist eben auch dafür sehr, sehr gut. Nathan Sawaya, der kreative Kopf hinter der Ausstellung, ein ehemaliger New Yorker Wirtschaftsanwalt und leidenschaftlicher LEGO-Fan, zeigt auf über 1.100 Quadratmetern wirklich Beeindruckendes. „The Art of the Brick Experience“ eröffnet in Berlin im CANK (Karl-Marx-Straße 95) am 8. Oktober. theartofthebrickexpo.com/berlin

