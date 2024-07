Expand Foto: oa

Das Restaurant liegt im neu geschaffenen Hotspot von Mitte, dem dynamischen und kulturellen Zentrum des Tacheles, das mit seinem breiten Angebot an Einzelhandel, Gastronomie, Büro- und Wohngebäuden ein eigener Mikrokosmos ist.

Dieses architektonische Juwel bietet die perfekte Kulisse für den The Dry Gin and Beef Club Berlin. Die Fusion aus modernem Design und industrieller Ästhetik schafft eine einladende Atmosphäre für anspruchsvolle Genießer. Wie der Name bereits sagt, dreht es sich bei diesem Konzept zentral im Fleisch, und zwar in herausragender Qualität. Das für den Mastercut verwendete Rindfleisch stammt von sorgfältig ausgewählten Bauernhöfen rund um den Bodensee, wo nachhaltige Zuchtpraktiken gewährleistet sind. Jedes Stück Fleisch wird mit Bedacht zubereitet, wobei die Gäste vom Lady Cut ab 100g bis zum Entrecôte wählen können. Auch wer Fleisch eher als Beilage bevorzugt, wird dabei fündig. Zum Beispiel mit dem Flammkuchen „Beef & Truffle“ angereichert mit Tomaten, Spinat und Käse und den gebratenen Streifen vom Rind (21,90 Euro). Neben diesem erstklassigen Rindfleisch wird auch eine beeindruckende Auswahl an über 600 Gins geboten. Von klassischen Gin Tonics bis hin zu innovativen Cocktails rund um die beliebte Spirituose, bietet die Getränkekarte für jeden Geschmack den passenden Drink. Umrahmt werden die ausgewählten Getränke von erlesenen, internationalen Weinen und einer exklusiven Auswahl an Champagner. www.berlin-gin-beef-club.de

Wir sind auch auf Instagram: