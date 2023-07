„The Mirror“ – Gravity & Other Myths

× Erweitern Foto: M. Rädel Chamäleon, Hackesche Höfe, Berlin-Mitte Die Hackeschen Höfe sind ein historisches und hippes Gebäudeensemble in Berlin-Mitte voller Kultur und angesagter – auch queerer – Läden

Foto: Andy Phillipson Ende August kann #mensch sich wieder über Artistik freuen, die begeistert

Wunderbar. Fast genau ein Jahr nach der gefeierten Uraufführung bringt die australische Zirkuskompanie Gravity & Other Myths (GOM) ihren Hit „The Mirror“ zurück ins Chamäleon. Acht Wochen Spielzeit vor ausverkauftem Haus waren nicht genug, das Berliner Publikum wollte mehr. Und das bekommt es jetzt in jeder Hinsicht.

Denn wer Abend für Abend die Schwerkraft bezwingt, kennt keinen Stillstand: GOM zeigen ab dem 22. August auf der Chamäleon-Bühne nicht einfach eine Wiederholung ihres Erfolgsstücks, sondern die nächste Entwicklungsstufe. „Eine Live-Performance ist wie eine lebendige, atmende Leinwand und daraus ergibt sich eine Vielzahl an Möglichkeiten und Herausforderungen“, so der künstlerische Leiter Darcy Grant. „Wir haben als Kompanie das Glück, auf viele große Talente zurückgreifen zu können – und so werden wir dieses Stück mit einem verblüffenden neuen Künstler*innen-Ensemble auf eine ganz neue Ebene heben.“ Aufsehenerregende NEUE Kunst an historischer Stelle, das macht Berlin aus.

Und das kommt an. Als Koproduktion mit dem Chamäleon gehört The Mirror offiziell zum Repertoire des Hauses, daher freut sich auch Intendantin Anke Politz: „The Mirror ist eines der prägnantesten und gefragtesten Stücke, das wir je aufgeführt haben. Abgesehen von ausverkauften Vorstellungen und begeisterten Kritiken, gab es lange Wartelisten von Interessent*innen an der Kasse, die wir in der letzte Spielzeit leider nicht alle bedienen konnten. Thematisch bleibt es ein irritierend relevantes Stück, das uns unser Dilemma der ständigen Selbsterschaffung und -inszenierung deutlich macht. Gleichzeitig holen wir dabei eben nicht einfach dieselbe Produktion zurück, sondern erschaffen gemeinsam mit GOM eine Fassung, die viele neue Facetten zum Vorschein bringt.“ Unser Tipp (nicht nur) für den Hochsommer im „dicken B“.

Ab 22.8., „The Mirror“, Chamäleon Berlin, Rosenthaler Straße 40/41, Hackesche Höfe, S Hackescher Markt, U Weinmeisterstraße, chamaeleonberlin.com